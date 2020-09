Nog geen vijf minuten binnen en al alarm: schoolvleugel ontruimd door gaslek Sander Bral

01 september 2020

10u40 2 Kapellen Meteen opschudding tijdens de eerste schooldag van het Mater Salvatorisinstituut in Kapellen, en het heeft niks met corona te maken. Door werken was er een gaslek ontstaan waardoor een vleugel van de school tijdelijk ontruimd werd. De leerlingen konden ergens anders in de school terecht. Na een half uur was de situatie terug onder controle.

Bij werken aan een bouwwerf in de Engelselei in Kapellen is dinsdagochtend een gasleiding beschadigd. “We hebben uit voorzorg de Dorpsstraat moeten afsluiten en een vleugel van het Mater Salvatorisinstituut in de Engelselei moeten ontruimen”, bevestigt Tom De Gent van politiezone Noord. “De leerlingen en het schoolpersoneel werden tijdelijk naar andere ruimtes in de school gebracht. Na een half uur was de situatie weer onder controle en kon iedereen terug de getroffen vleugel binnen. Ook de Dorpsstraat werd vrijgegeven.”

Netbeheerder Fluvius kwam ter plaatse om het gaslek te dichten en te herstellen.