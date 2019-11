Nieuwkomer De Veehoeve scoort meteen 13 op 20 in Gault & Millau Alfons Schryvers

04 november 2019

18u00 11 Kapellen Het pand, op de hoek van de Dorpstraat en de C. Pallemanstsraat in het centrum van Kapellen, waar vroeger restaurant ‘t Leeuwke was, is al anderhalf jaar de thuisbasis van restaurant De Veehoeve. Zoals de naam al doet vermoeden, hebben vegetariërs hier weinig te zoeken. Als nieuwkomer in de Gault Millau krijgt de Veehoeve meteen een uitstekende goede score van 13 op 20.

In de Veehoeve kiezen gasten in het restaurant zelf hoe groot de steak is die ze op hun bord willen. Er is al keuze uit een mals stuk vlees van 200 gram, dat op je tong smelt, tot zelfs een steak van 300 gram voor wie grote honger heeft. Of wat dacht je van zesrib (350g) Ierse Angus. Voor wie geen fan is van rundvlees staat er ook varkensvlees en zelfs paardenvlees op de kaart. In het wildseizoen is er ook zowel hertenkalf als hazenrug verkrijgbaar. Binnenin het restaurant heerst een gezellige sfeer en vuurelementen, op het terras, nodigen uit om er voor de maaltijd eerst te genieten van een aperitiefje of er nadien nog even te blijven plakken met een wijntje.

Verrast

De uitstekende score van 13/20 is voor zaakvoerder Koen Van Hecke even slikken. “Van de klanten, en reacties op het internet, hadden we al vernomen dat we goed bezig waren maar deze score is heel wat anders en had ik nooit gedacht. De erkenning is een verdienste van het volledige team. Voor ons is het ook een motivatie om op de ingeslagen weg verder te gaan. We gaan zeker niet beginnen te zweven maar nog meer ons best doen om elk detail beter te verzorgen”. Reserveren is aangewezen. De Veehoeve Dorpsstraat 2 te 2950 Kapellen, info en reservatie via www.deveehoeve.be