Nieuwe zaal Lux voor het eerst decor voor Kapellen Feest Alfons Schryvers

06 november 2019

Kapellen Feest, of het bal van burgemeester Dirk Van Mechelen, heeft dit jaar plaats op zaterdag 16 november. Omdat de vroegere feestzaal ’t Bruggeske is afgebroken, heeft het evenement plaats in zaal Lux. Voor bezoekers een goede kans om meteen kennis maken met de nieuwe zaal op het Marktplein. DJ Balt opent de feestelijkheden om 21 uur. Om 23 uur is er een optreden van trio Bluf en vanaf 24 uur staat DJ Balt opnieuw achter de draaitafel. De inkom voor Kapellen Feest bedraagt 10 euro. Bovendien zorgen de aanwezigen voor een extra steun aan het Home Philippe Speth die nadien het batig saldo van het evenement in ontvangst mag nemen.