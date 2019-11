Nieuwe vredesboom aan inkom Mastenbos Alfons Schryvers

08 november 2019

11u55 0

Ter hoogte van de parking langs de Kalmthoutse steenweg, aan de start van het loopgravenpad in Kapellen, is een nieuwe vredesboom geplant. Het vorige exemplaar werd in september twee door vandalen vernield. “Nu kozen we voor een steviger exemplaar met een symbolische stamomtrek van 14-18. Hopelijk krijgt deze Winterlinde meer respect dan zijn voorganger” zegt schepen voor groen Frederic van Haaren (Open Vld).

In het kader van het project “Taking care of Flanders fields” heeft het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), samen met steden en gemeenten, vredesbomen aangeplant. Meer dan 220 steden en gemeenten ontvingen van een vredesboom. Die werden aangeplant op, of rond, 11 november 2018 als afsluiter van de herdenkingsperiode “Groote Oorlog 14-18” en het ANB project “Taking care of Flanders fields”. Bedoeling was de vredesbomen te laten uitgroeien tot toekomstig groen erfgoed. Ook in het Mastenbos werd toen een vredesboom aangeplant. Die werd echter in het weekend van 15 september het slachtoffer van vandalisme. De stam werd volledig afgebroken en de boom had geen overlevingskans meer. Na samenspraak met de gemeente heeft het Agentschap voor Natuur en Bos er nu een nieuwe vredesboom aangeplant. De nieuwe winterlinde is een steviger exemplaar dan zijn voorganger. Die had een stamomtrek van 10-12 uitgedrukt in centimeter op een hoogte van één meter boven de grond. Het nieuwe exemplaar heeft een stamomtrek van 14-18.