Nieuwe verwarming voor kerk Alfons Schryvers

28 november 2019

De stookinstallatie van het kerkje van O.L.V Fatima, aan de Binnenweg in Kapellen, dateert al van 1989 en is aan vervanging toe. Herstelling is niet meer mogelijk omdat er geen vervangstukken meer beschikbaar zijn. Door de leeftijd van de installatie beantwoordt ze ook niet meer aan de hedendaagse normen op gebied van verbruik en uitstoot. Daarom startte de Kerkfabriek in, samenspraak met de gemeente Kapellen, een prijsvraag voor de vervanging van de installatie. Hierop is de firma Wouter Grob uit Stabroek als meest voordelige bieder uit de bus gekomen. Zij zullen de oude installatie afbreken en een nieuwe plaatsen nieuwe voor de prijs van ongeveer 12.000 euro.