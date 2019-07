Nieuwe toeristische gidsen krijgen hun brevet Alfons Schryvers

Het Centrum voor Volwassen Onderwijs (CVO EduKempen), en de gemeente Kapellen, organiseerden het voorbije jaar een intensieve opleiding tot “toeristische gids voor Kapellen en omgeving”. De opleiding duurde een volledig schooljaar met lessen driemaal per week goed voor een totaal van 500 lesuren. De opleiding werd gestart met 21 geïnteresseerden waarvan er uiteindelijk 9 de volledige opleiding hebben afgemaakt. Tijdens een proclamatie om het gemeentehuis, gevolgd door een receptie, kregen de nieuwe gidsen hun badge. Schepen voor toerisme Luc Janssens (Open Vld) ziet de nieuwe gidsen als een doorstart voor het toerisme in Kapellen. “Er was dringend nood aan nieuw bloed en dan vooral jonge mensen die zich wilden engageren als gids. Er komt immers steeds meer vraag naar gegidste toeristische rondleidingen in Kapellen. Denk maar aan het Loopgravenpad dat al meer dan 20.000 bezoekers over de vloer kreeg. Toerisme wordt voor onze regio steeds meer een belangrijk economisch gebeuren. Bovendien moesten de cursisten, als onderdeel van hun eindexamen, ondermeer een nieuwe wandeling in Kapellen uitwerken. Ongetwijfeld kunnen we daar gegevens uit putten om misschien een nieuwe toeristische wandeling op te stellen”.