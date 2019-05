Nieuwe juwelen- en horlogezaak op Dorpsplein Alfons Schryvers

21 mei 2019

11u44 2 Kapellen Na bijna zes jaar leegstand heeft een nieuwe zaak de deuren geopend op de hoek van het Dorpsplein en de Antwerpsesteenweg in het centrum van Kapellen. Onder de noemer Hf Concept verkoopt de zaak juwelen, horloges en lederwaren.

“Enkele jaren geleden openden we een zaak in Wuustwezel”, zegt zaakvoerster Eveline Tant. "Ons nieuw concept bestaat nu uit een aanbod via internet aangevuld met een fysieke winkel. Het gaat vooral om topmerken zoals Swarovski, Tissot en Pandora. De zaak in Kapellen is onze eerste fysieke winkel. In Wuustwezel konden we op een beperktere schaal uittesten of er vraag was naar dit concept. Klanten kunnen nu eventueel eerst een keuze maken op het internet en nadien naar onze winkel komen om hun product in detail te bekijken.”

De nieuwe winkel, met een oppervlakte van ongeveer 180 vierkante meter, doet ook herstellingen en er is een goudsmid beschikbaar. De zaak wordt gerund door shopmanager Wini Jacobs samen met medewerkster Mireille Gomez. Er bestaan nog plannen om, binnen het jaar, gelijkaardige winkels te openen in Brasschaat, Antwerpen en twee op de luchthaven van Zaventem.

Info en aanbod op www.hfconcept-juwellerywatches.eu