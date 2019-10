Nieuwe inwoners Kapellen ontvangen op gemeentehuis: “Vriendelijke buren en het groen hebben de doorslag gegeven” Alfons Schryvers

24 oktober 2019

10u49 0 Kapellen In Kapellen zijn de nieuwe inwoners ontvangen op het gemeentehuis. Omdat het in februari, tijdens de vorige bewonersavond, stormde en het gemeentelijk rampenplan werd afgekondigd, viel die ontvangst letterlijk in het water. Iedereen kreeg een nieuwe uitnodiging en meer dan zestig nieuwe inwoners waren nu op de afspraak.

De nieuwe inwoners kregen uitleg over de werking van de gemeentelijke diensten en de gemeentelijke dienstverlening. Ook de dienst Toerisme was aanwezig om de nodige informatie te verstrekken.

Asli Uguz verhuisde van Merksem naar Kapellen. “We hebben lang getwijfeld tussen Brasschaat en Kapellen” zegt Asli. “Uiteindelijk heeft de vriendelijkheid van de mensen, de groene omgeving en de vlotte bereikbaarheid de doorslag gegeven. Bovendien is het een veilige buurt waar we nu wonen. Een kennismakingsavond voor nieuwe bewoners is zeker een goed initiatief. Je krijgt informatie die niet op de website te vinden is. Bovendien kan je nu een gezicht kleven op namen waar je vroeger enkel over hoorde praten.”

Haar partner merkt nog fijntjes op dat Kapellen ook een goedkope gemeente is. “Merksem is Antwerpen en daar liggen de belastingen bijna de helft hoger dan hier in Kapellen en dat is natuurlijk meegenomen.”