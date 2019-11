Nieuwe bomen in Baron Paul Kronackerdreef Alfons Schryvers

12 november 2019

13u33 2 Kapellen In de Baron Paul Kronackerdreef moeten 7 beuken gekapt worden. In het najaar van 2020 worden er nieuwe bomen aangeplant.

Enkele jaren geleden werden in Kapellen de bomen in de Baron Paul Kronackerdreef geëvalueerd. Omwille van de veiligheid werden toen al drie beuken gerooid. Begin dit jaar ontwortelde een beuk en kwam terecht op een tuinhuis. Door dit voorval, en de droge zomers van de afgelopen jaren, werd opnieuw een onderzoek naar de toestand van de bomen gedaan. In de dreef staan 122 oudere beuken, 25 jongere beuken en 53 recente aanplantingen. De oude beuken hebben een verminderde conditie: groeistilstand, minder bladvolume en afstervende takken. In functie van de veiligheid moeten momenteel 7 beuken gekapt worden en de stam van 1 beuk verwijderd. Ook 2 Amerikaanse eiken dienen gerooid te worden en 17 jonge beuken moeten vervangen worden. Nieuwe beuken worden aangeplant in het najaar van 2020.