Nieuwe algemeen directeur beleeft eerste gemeenteraad in feestzaal LUX emz

19 mei 2020

14u34 0 Kapellen Danny Van Tiggelen (54) uit Wuustwezel heeft maandagavond zijn eerste gemeenteraad als algemeen directeur van de gemeente Kapellen beleefd in feestzaal LUX. Daar legde hij de eed af aan burgemeester Dirk Van Mechelen (Open Vld). “Het is een totaal nieuwe start”, zegt de voormalige ziekenhuisdirecteur.

De gemeente Kapellen heeft een opvolger voor algemeen directeur Sofie Claes. Danny Van Tiggelen zal haar functie overnemen. Hij heeft dertig jaar ervaring in de ziekenhuissector. Daarvan was hij elf jaar lang ziekenhuisdirecteur: drie jaar lang van het AZ Middelheim in Antwerpen en de laatste acht jaar van het Sint-Trudo in Sint-Truiden.

Aparte start

Voor de man zonder politieke voorgeschiedenis was het tijd voor iets nieuws. “Kapellen heeft een heel attractief bestuur en mooie bouwplannen”, licht hij toe. Door de coronacrisis is het wel een aparte start. “Het is wel speciaal, want de normale dienstverlening ligt nog stil. Maar door mijn ervaring in de zorg kan ik wel mijn steentje bijdragen voor de gemeente in het bestrijden van de coronacrisis.”

Van Tiggelen blikt met plezier vooruit op de nieuwe uitdaging. “Ik heb er hoe dan ook veel zin in. Het is de bedoeling om het langer dan één mandaat te doen. Ik hoop toch nog een dertien à veertien jaar de functie te mogen uitoefenen”, zegt hij.