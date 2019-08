Nieuw asfalt voor maar liefst 24 straten Alfons Schryvers

08 augustus 2019

17u46 0 Kapellen In Kapellen vinden in de week van 19 tot en met 23 augustus asfalteringswerken plaats in 24 straten. Soms gaat het om een plaatselijke herstelling, en soms krijgt de hele straat een nieuwe asfaltlaag.

De werken duren in principe twee dagen per straat. De eerste dag wordt het oude asfalt afgeschraapt. Op dag twee wordt dan de kleeflaag en de nieuwe toplaag aangebracht. ’s Avonds kan je dan weer door de straat rijden. De straten worden telkens volledig afgesloten ter hoogte van de werfzone.

Hoogboomsesteenweg

De Hoogboomsteenweg krijgt een nieuwe asfaltlaag vlak naast de kruispunten met de Jagersdreef en met de Bernard De Vadderlaan. Die werken worden uitgevoerd op maandag 19, dinsdag 20 en woensdag 21 augustus. Er wordt gewerkt in twee fases zodat het verkeer steeds wisselend de werfzone kan passeren. De kruispunten blijven dus steeds in beide richtingen toegankelijk voor alle verkeer. Aansluitend op de asfaltering wordt (van 22 augustus tot 30 september) gewerkt aan het voetpad van de Hoogboomsteenweg. Dat wordt aan de oneven kant van de straat volledig vernieuwd tussen de Claessensdreef en de Leeuw van Vlaanderenlaan. Om de werken mogelijk te maken wordt één rijstrook van de Hoogboomsteenweg afgesloten. Het verkeer kan er via tijdelijke verkeerslichten wisselend passeren. Voetgangers kunnen zolang gebruik maken van het voetpad aan de even zijde van de straat (kant fietspad).

N122

Op 28, 29 en 30 augustus 2019 zal het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gedurende drie dagen werken uitvoeren op de Kalmthoutsesteenweg (N122) in Kapellen. Vanaf het kruispunt met de Kapelsestraat (N11) tot net voor de Jozef Mulslaan krijgt het wegdek een nieuwe laag asfalt. Het wegdek wordt vernieuwd over een afstand van ongeveer 1 kilometer. Het versleten wegdek wordt eerst afgefreesd en vervolgens voorzien van twee nieuwe lagen asfalt. Tenslotte worden ook nieuwe wegmarkeringen aangebracht. De stratenlijst is te raadplegen op www.wegenenverkeer.be/kapellen.