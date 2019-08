Nieuw asfalt voor Kalmthoutsesteenweg Alfons Schryvers

23 augustus 2019

Op 28, 29 en 30 augustus zal het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gedurende drie dagen werken uitvoeren op de Kalmthoutsesteenweg (N122) in Kapellen. Vanaf het kruispunt met de Kapelsestraat (N11) tot net voor de Jozef Mulslaan krijgt het wegdek er, over een afstand van 1 kilometer, een nieuwe laag asfalt. Het versleten wegdek wordt eerst afgefreesd en nadien voorzien van twee nieuwe lagen asfalt. Tijdens de werken is de Kalmthoutsesteenweg afgesloten voor alle verkeer. Doorgaand verkeer, tussen Kalmthout en Kapellen, volgt in beide richtingen een omleiding via de Kapelsestraat/Ertbrandstraat (N11), de Klinkaardstraat/Putsesteenweg/Heuvel/Statiestraat (N111) en de Kapellensteenweg/Kalmthoutsesteenweg (N122). Fietsers volgen in beide richtingen een omleiding via de Dennenburgdreef, de Magnolialaan en de Jozef Mulslaan. De kruispunten van de Kalmthoutsesteenweg met de Kapelsestraat (N11) en de Jozef Mulslaan blijven steeds open. De haltes van De Lijn op de Kalmthoutsesteenweg worden niet bediend tussen de Kapelsestraat en de Max Temmermanlaan. Meer info op www.delijn.be.