Net geen vijftigste verjaardag voor Heemkring Hobonia Alfons Schryvers

17 juni 2019

Met de overhandiging van de sleutels van hun lokaal komt er, na 49 jaar van activiteiten, een einde aan de werking van de Kapelse Culturele Heemkring Hobonia. Reden van het opdoeken is een gebrek aan opvolging en jonge krachten. De kring zorgde er ondermeer voor dat het kerkje van Hoogboom, en omliggende landschap, geklasseerd werd. Het archief van Hobonia is overgebracht naar de Kapelse Heemkring Hoghescote.

Hobonia werd destijds opgericht als resultaat van de heemkundige tentoonstelling “100 jaar parochie Sint-Jozef Hoogboom” waarvoor vrijwilligers opzoekwerk deden. Zij kregen de microbe te pakken en tijdens de tentoonstelling steunden veel bezoekers het initiatief en schreven zich meteen als lid van de heemkring in. De trein was vertrokken en zou in zijn vaart niet meer te stuiten zijn. Sinds de oprichting kende de Heemkring slechts twee voorzitters. In 1975 nam huidig voorzitter Raymond Roelands de fakkel over van Pieter Van Velthoven. “Hobonia werd een begrip in de wijk Hoogboom en ver daarbuiten. Ons succes was te danken door creativiteit en actualiteit te combineren. De ondersteuning van de gemeente Kapellen, en voor 1983 de gemeente Ekeren, was een gewaardeerde hulp”.

Verwezenlijkingen

In 1976 werd de kerk van Hoogboom als monument beschermd en de omgeving als landschap. Dit kon gebeuren na een jarenlange inzet van de Heemkring die de nodige documenten kon opzoeken om het beschermingsdossier samen te stellen en kracht bij te zetten. Ook in het dossier rond de grenscorrectie, in 1982, heeft de Heemkring haar steentje bijgedragen. “Samen met de toenmalige actiegroep konden we, op basis van historische documenten, veel inwoners overtuigen dat een aanhechting bij Kapellen beter was dan bij Antwerpen gevoegd te worden. Uiteindelijk konden 8.000 inwoners zich uitspreken over de grenscorrectie die met 98% van de stemmen werd goedgekeurd. Ook aan de bescherming van het domein Oude Gracht hebben we ons steentje bijgedragen” zegt Raymond Roelands. In al die jaren werden verschillende boeken uitgegeven waarvan de elf kastelenboeken, geschreven door Paul Arren. Aan de reeks kwam in 2005 een einde door het plotse overlijden van de auteur.

Rijk archief

In de bestuursvergaderingen van de Heemkring werd uitvoerig gesproken over de toekomst en uiteindelijk beslist om de activiteiten zachtjesaan terug te schroeven en in de eerste plaats een oplossing te zoeken voor het rijke archief. Het archief over de wijk Hoogboom werd opgenomen in het documentatiecentrum van de heemkring Hoghescote in Kapellen. Het uitgebreide archief van Paul Arren, nagenoeg 250 volle A4-klasseurs over kastelen, hebben ze in het documentatiecentrum eveneens een plaats gegeven. Na het opschonen zullen de documenten er toegankelijk zijn voor geïnteresseerden. Een deel van het archief, met betrekking op het vroegere Ekeren, verhuisde naar het Documentatiecentrum voor de Antwerpse Noorderpolders.