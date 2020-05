Negentig procent van Kapellenaren heeft al een mondmasker in de bus gekregen emz

20u15 0 Kapellen Op zaterdag hebben burgemeester Dirk Van Mechelen, het schepencollege, gemeenteraadsleden, een zestigtal personeelsleden en andere vrijwilligers de mondmaskers aangekocht door de gemeente bij Think Pink en een deel van de federale mondmaskerfilters bedeeld in de gemeente Kapellen. Ongeveer negentig procent van de Kapellenaren werd voorzien. De overige inwoners zijn zondag aan de beurt.

Hoewel de bedeling gepland stond in de week van maandag 25 mei, slaagden de vrijwilligers erin op zaterdag al in 12.300 Kapelse brievenbussen een mondmasker te stoppen. Die moesten eerst in enveloppen gestoken worden. Het ging om tweee verschillende modellen: witte voor volwassenen en kleurrijke exemplaren voor de kinderen tot 12 jaar. De mondmaskers zijn kwaliteitsvol, herbruikbaar en tot 50 keer wasbaar met zeep of in de wasmachine op 60 graden Celsius. Wel moeten die op een correcte manier worden gebruikt en gedragen. Daarom werd in iedere brievenbus ook een handleiding gestopt.

Filters

Wie ouder is dan twaalf jaar, kreeg ook meteen filtertjes van de federale regering bedeeld. Omdat de federale levering aan de gemeente achterloopt, kreeg echter nog niet iedereen er. Hoe en wanneer die verder bedeeld worden, zal later bekend raken. Het heeft geen zin om de gemeente daarover te contacteren. Voor de levering ervan is de gemeente afhankelijk van de federale levering.