Nederlandse cafés verplicht dicht om 22 uur: moet horeca in grensgemeenten zich nu opmaken voor oranje-invasie? emz

29 september 2020

18u20 0 Kapellen Vanaf dinsdag moet in Nederland de horeca om 22 uur al de deuren sluiten . De burgemeesters van de Antwerpse grensgemeenten verwachten door die strenge coronamaatregel niet meteen een oranje overrompeling. “Er gaan ongetwijfeld inwoners van Roosendaal of Woensdrecht in Essen een pintje komen drinken, maar we schatten dat het behapbaar zal zijn voor onze horeca”, aldus Essense burgemeester Gaston Van Tichelt (CD&V).

Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames neemt sterk toe in Nederland. In een poging om dat in te perken nam de regering verschillende maatregelen. De horeca in heel het land mag vanaf dinsdag na 21 uur geen nieuwe gasten ontvangen en moet om 22 uur de deuren sluiten. Het maximum aantal gasten binnen is beperkt op 30, buiten is dat 40. Net zoals Belgen enkele maanden geleden de oversteek naar Nederland maakten om langer te kunnen feesten, zou dat nu wel eens in de andere richting kunnen gebeuren.

We namen poolshoogte bij de burgemeesters van enkele gemeenten vlak bij de grens. “Voor Wuustwezel verwacht ik geen toename in de horeca”, zegt burgemeester Dieter Wouters (CD&V). Wel geeft hij aan dat er nog steeds veel grensoverschrijdend verkeer is. “Winkelen, zwemmen, horeca... Het is dan ook niet ondenkbaar dat een gedeelte van onze hoge cijfers te linken is aan die ‘open grenzen’.”

Gespreid over cafés

Voor Essen liggen de kaarten nog iets anders. Als een schiereiland heeft de gemeente vier Nederlandse buurgemeenten en één Vlaamse, namelijk Kalmthout. “Dinsdagvoormiddag hebben we het samen met de politie en de gemeentediensten besproken op de lokale veiligheidscel. We schatten dat het effect gering zal zijn. Na 21 uur gaan sowieso amper nog mensen uit eten. De invloed op restaurants is minimaal”, aldus burgemeester Van Tichelt.

Wel zorgen de veranderde maatregelen voor annuleringen. “Hoe groter de verschillen tussen België en Nederland zijn, des te meer problemen we hebben. Sommigen denken zelfs dat de grens dicht is of dat ze in quarantaine moeten nadat ze de grens overgestoken hebben. Zo zegden verschillende Nederlanders bijvoorbeeld meteen hun reservatie bij Restaurant Koenraads (in Essen, nvdr.) af toen de maatregelen verstrengden.”

Wat de impact op cafés is, valt volgens Van Tichelt nog af te wachten. “In Essen hebben we redelijk wat cafés. Als we er nu maar twee of drie hadden, zou de toestroom meteen zichtbaar zijn. Maar we verwachten dat de Nederlanders zich over de verschillende cafés zullen spreiden. Als de cafés meer klanten krijgen en het wel behapbaar blijft, dan is het des te beter. Wel zullen we alles monitoren en met de horeca-uitbaters nog eens afstemmen. Maar tot nu toe worden de regels goed opgevolgd, dus dat mag nu ook geen probleem zijn.”

Weinig risico

Ook het grensdorp Putte, dat behoort tot zowel Kapellen als Stabroek, telt een aantal restaurants en cafés op een steenworp van Nederland. Desondanks verwacht Kapelse burgemeester Dirk Van Mechelen (Open Vld) geen overrompeling. “Ik denk niet dat er onmiddellijk een risico aan verbonden is. We hoeven het niet te dramatiseren. Vorige week was ik nog op restaurant in het Nederlandse Putte (Woensdrecht). Om 22 uur was het daar heel kalm: er was niemand meer te zien.”

Wel bekijkt Van Mechelen in samenspraak met de Woensdrechtse burgemeester Steven Adriaansen of de verstrengde maatregelen in Nederland een impact hebben op Putte Kermis, die plaatsvindt van 9 tot 18 oktober.

Gezond verstand

Een soortgelijke reactie klinkt bij de Stabroekse burgemeester Rik Frans (N-VA). “Het zal al bij al meevallen. Ik ga ervan uit dat het gezond verstand zegeviert. Nu het met de herfst slechter weer is, gaan mensen ‘s avonds ook minder snel terrasjes opzoeken. Al gaan wij er natuurlijk wel op toezien dat alles goed verloopt”, besluit hij.