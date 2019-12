N-VA Kapellen overhandigt in het kader van De Warmste Week cheque aan Leeuwenwelp Alfons Schryvers

Een delegatie van Kapelse N-VA-mandatarissen heeft een cheque overhandigd aan Leeuwenwelp, een organisatie voor bijzondere jeugdzorg. Het geld werd ingezameld in het kader van De Warmste Week.

Sympathisanten van N-VA Kapellen hebben daarvoor de afgelopen weken naarstig chocolade verkocht en zo 423 euro bijeengebracht. Het bestuur had zich geëngageerd om het verzamelde bedrag te verdubbelen en zo konden schepen Luc Devriese, gemeenteraadsleden Firoozeh Sadeghi en Lieve Calle samen met secretaris Anke Wellens een cheque van 846 euro overhandigen. Mirjam Francken, verantwoordelijke bij Leeuwenwelp, was opgetogen met het geld. “Wij bieden hulpverlening en steun aan kinderen en jongeren van 2,5 tot 12 jaar en hun ouders in moeilijke gezinssituaties” legde Mirjam uit. Als toemaatje kregen de 13 kinderen, die momenteel opgevangen worden, nog een extra cadeautje. De niet-verkochte chocolaatjes werden samen met een paar handschoenen verdeeld onder de aanwezigen.