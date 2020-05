Mondmaskers vallen in week van 25 mei in de bus ADA

09 mei 2020

10u44 0 Kapellen De gemeente kondigde eind april aan dat ze elke Kapellenaar één herbruikbaar mondmasker schenkt. Er werden er 30.000 besteld, maar de leveranciers van Think Pink zijn nog volop bezig het grote aantal bestellingen te verwerken. Het is ook voor de gemeente wachten op de levering van de mondmaskers. De bedeling volgt in de week van 25 mei.

Elke Kapellenaar krijgt zijn mondmasker thuis in de brievenbus geleverd. De voorbereiding van die huis-aan-huisbedeling is al achter de rug. Dankzij de inzet van vele personeelsleden werden al 12.300 enveloppen klaargestoomd. Daarop kleeft een etiket met adres en gezinssamenstelling. Binnenin zit een brief en een handleiding over het correct gebruik en het wassen van de mondmaskers. Het is dus nog even uitkijken naar de levering van de mondmaskers, om de enveloppen verder te vullen. Het gemeentepersoneel staat alvast te trappelen om ze te bedelen.De bedeling volgt in de week van 25 mei.

50 keer wasbaar

De mondmaskers zijn kwaliteitsvol, herbruikbaar en tot 50 keer wasbaar. Met dit initiatief steunt de gemeente Kapellen ook het goede doel, want 80% van de opbrengst gaat via Think Pink naar borstkankeronderzoek.