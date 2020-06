Maximaal tien zwemmers per uur en twee per baan: zo heropent woensdag het Kapelse zwembad emz

29 juni 2020

11u54 0 Kapellen Voor Kapelse waterratten is het uitkijken naar woensdag 1 juli. Dan heropent het gemeentelijke zwembad aan de Christiaan Pallemansstraat. Wel moeten zwemmers op voorhand digitaal reserveren, aangezien er maximaal tien zwemmers per uur toegelaten worden. Langer zwemmen dan een drie kwartier per beurt zit er nog niet in.

De zwembeurten starten op de klokslag van elk uur. Vijf minuten voor elk tijdsslot gaat de schuifdeur van het zwembad open. Op tijd komen is de boodschap, want later dan op het uur zelf raak je niet meer binnen. Omkleden ter plaatse kan. Zwemmen zelf gebeurt met maximum negen anderen. Per baan is het toegelaten aantal beperkt tot twee zwemmers. Enkel baantjes trekken is mogelijk: het kleine zwembad blijft dicht.

Een kwartier voor het uur moeten de zwemmers uit het bad gaan. Afspoelen kan, maar wel zonder shampoo of douchegel. Vervolgen moeten de sportievelingen zich naar de kleedhokjes te gaan. Beurtelings worden twee gangen met kleedhokjes en lockers gebruikt. Het poetspersoneel ontsmet die telkens na gebruik.

Een afspraak maken gebeurt via de webwinkel. Dat kan met een een ticket voor een enkelvoudig bezoek, een tienbeurtenkaart of een abonnement. Meer informatie via www.kapellen.be/zwembad.