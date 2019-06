Mathias Adriaenssens verlaat politiek Alfons Schryvers

04 juni 2019

11u29 0

Gewezen gemeenteraadslid Mathias Adriaenssens (Open Vld) wisselt binnenkort Kapellen voor Brecht. Na 30 jaar in Putte en het Centrum, verhuist hij binnen enkele weken. Adriaenssens trekt hierbij ook een streep onder zijn partijpolitieke engagement van de laatste 10 jaar. Als gewezen jongerenvoorzitter, en radicaal liberaal studentenleider, stond hij gekend als donkerblauwe overtuigingsliberaal. In zijn geboortedorp Putte was de oud-Chiro leider, ook wel lachend “Puts Burgefeester” genoemd, één van de drijvende kracht achter de reünie van “G’woon een Fuif” vorig jaar. Hij kijkt terug op een aangename periode in de Kapelse gemeentepolitiek. Een te drukke carrière in de haven noopt hem tot de beslissing om een stapje terug te zetten van het partijpolitieke toneel. Zijn engagement in de haven van Antwerpen, en verscheidene beroepsfederaties aldaar, blijft hij wel ongehinderd doorlopen, en achter de schermen blijft hij bescheiden meewerken aan een liberale toekomst voor de Antwerpse regio via enkele denktanks en drukkingsgroepen.