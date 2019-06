Masterplan Kaartse Beek voorziet fietspad Alfons Schryvers

20 juni 2019

De dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid van de provincie Antwerpen werkt al sinds 2016 aan een masterplan voor de Kaartse beek op het grondgebied van Kapellen en Brasschaat. Alle studiewerk is achter de rug en bedoeling is de voorstellen nu stelselmatig uit te voeren. Ook het Agentschap voor Natuur en Bos heeft al goedkeuring gegeven voor dit project. In Kapellen heeft de gemeenteraad het masterplan eveneens goedgekeurd. Er komt ondermeer een nieuw wandel- en fietspad aan de Kaartse Beek. Het pad zal Zorgboerderij Meander verbinden met de Brusselse Bossen en de Kattekensberg. “De provincie heeft daar een weide gekocht. Oorspronkelijk was het de bedoeling daar een retentiebekken aan te leggen om het overtollige water op te houden. Nu blijkt dat een herprofilering van de grachten voldoende is. Meander is vragende partij om een fietspad naar Brasschaat te realiseren”, zegt de Kapelse schepen Frederic van Haaren (Open Vld).