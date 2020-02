Marktbezoekers krijgen attentie voor Valentijn Alfons Schryvers

13 februari 2020

Ik Kapellen werden bezoekers van de wekelijkse donderdagmarkt bedacht met snoepjes. Het was een initiatief van de gemeente en de markthandelaars waarmee bezoekers werden herinnerd aan Valentijn. In totaal werden enkele honderden zakjes snoep uitgedeeld. Met deze actie wil de gemeente ook de markt ondersteunen zegt schepen Ria Van Oncen (Open Vld). “Door de werken op het Marktplein hebben we de markt moeten herschikken. De kramen staan nu opgesteld in drie rijen en we maken ook gebruik van de Silvesterdreef die telkens op donderdag zal afgesloten worden. Door de herschikking staan de handelaars nu zij aan zijn en zijn er geen open ruimten meer tussen sommige kramen. Dat zal het marktbezoek zeker ten goede komen. Momenteel staan er 41 marktkramers maar daar kunnen er nog wel een paar bij. Bij de opstelling hebben we rekening gehouden met het aanbod zodat kramen die verse producten, zoals vis, vlees, groenten of andere eetwaren verkopen tijdens zomerdagen niet in de volle zon staan”.