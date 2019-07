Mark With a K voor het eerst op hoofdpodium Tomorrowland: “Ik dacht eerst dat het een grap was” Ben Conaerts

25 juli 2019

20u50 44 Kapellen Het is de misschien wel de kroon op zijn carrière. Na negen edities Tomorrowland palmt Mark With a K vrijdag voor het eerst de mainstage in. Bezoekers zetten zich maar beter schrap, want Mark belooft er een paar harde knallers tegenaan te gooien. “Ik ga mijn eigen stevige ding doen.”

Tomorrowland heeft geen geheimen meer voor Mark Carpentier. Als Mark With a K mocht de Kapelse dj al negen edities zijn opwachting maken op het festival. Maar zijn tiende keer wordt waarschijnlijk de meest memorabele. Op vrijdag 26 juli mag hij samen met partner in crime MC Chucky eindelijk zijn muziek laten weerklinken op de mainstage.

“Ik ben het twee maand geleden op een heel grappige manier te weten gekomen. Mijn management had me gezegd dat we een filmpje gingen maken over mode bij dj’s. Ze kwamen bij me thuis met een cameraploeg, maar de vragen die me werden gesteld hadden maar weinig met mode te maken. Opeens kreeg ik de vraag wat mijn ultieme droom was. Ik antwoordde dat ik graag op de mainstage van Tomorrowland zou staan. Wel, een paar seconden later werd me een enveloppe toegestopt met een uitnodiging van Tomorrowland voor de mainstage. Ik dacht eerst dat het een grap was. Ik was helemaal van mijn melk.”

Snel tempo

“Ik heb altijd gedacht dat de kans heel klein was dat het ooit zou gebeuren. Ik heb namelijk een grote voorliefde voor harddance, een stevig genre met zware kickdrums en een snel tempo. Dat is doorgaans niet meteen wat je hoort op de mainstage. Al stond er met Coone vorig jaar en met Da Tweekaz vorig weekend ook al harddance geprogrammeerd. Het is heel fijn om te zien dat er meer verschillende genres aan bod kunnen komen.”

“Ik ga zelf alleszins gewoon mijn eigen stevige ding doen”, zegt Mark With a K. “Ik ga mijn muziek niet aanpassen omdat ik nu op het hoofdpodium mag staan. Ik wil de muziek uitdragen waar ik voor sta: een mix van het harde maar ook het commerciële werk. Het moet toch een béétje herkenbaar blijven voor het publiek.”

Voor Mark voelt het als de bekroning van een lange carrière. Al negentien jaar is hij aan de slag als dj. Veel van zijn collega’s op Tomorrowland zaten nog in de kleuterklas toen hij al zijn eerste platen draaide. “Ik ben begonnen als zeventienjarige in de lokale danscafés. Ik draaide vooral de plaatjes van mijn ouders. Genre Roy Orbison en zo. Ik ben ook jarenlang de vaste dj geweest van dancing High Street in Hoogstraten. Het was hard werken en soms met je kop tegen de muur lopen. Eigenlijk is er veel veranderd toen ik zelf ben beginnen producen. Toen is de bal pas echt aan het rollen gegaan.”

Spanning

De afgelopen jaren kon Mark optreden op festivals in onder meer Spanje, Duitsland en Nederland. Dichter bij huis verkocht hij twee keer de Lotto Arena uit. En zijn remix van ‘Somebody Like Me’ van Xillions scoorde meer dan 50 miljoen views op YouTube. “Ik heb niet iets dat ik zeker nog wil bereiken. Ik blijf genieten van alles wat op mijn pad komt. Maar de mainstage op Tomorrowland, tja, hoger kan je niet meer, hé? Daar komt wel spanning bij kijken. Mijn vrouw kan ervan meespreken. (lacht). Maar het is gezonde spanning. Dat heb je nodig, een gezonde dosis zenuwen. Als ik dat niet meer zou hebben, zou ik ermee stoppen.”

Mark With a K staat vrijdag op de mainstage van 15.50 tot 16.50 uur.