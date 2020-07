Exclusief voor abonnees Man (44) en jongen (14) leggen schuld opstootje bij de ander, maar moeder is duidelijk: “Wit, geel of bruin, naar een kind steek je geen hand uit” emz

31 juli 2020

19u29 12 Kapellen De mama van de 14-jarige jongen De mama van de 14-jarige jongen die het woensdagnamiddag aan de stok kreeg met een volwassen man (44) in Kapellen , is helemaal van streek door het incident. Het racisme, de agressie en de bedreigingen tegenover haar zoon raken haar diep. “Het zijn voor mij al slapeloze nachten geweest. Hoe kan ik mijn kind nu nog veilig naar school laten gaan?” De man zegt dat hij twee vuistslagen kreeg alvorens hij reageerde.

Er circuleerde de voorbije dagen een filmpje op Facebook van een conflict tussen een man en twee jongeren op het fietspad van de Dorpsstraat over het cultuurcentrum in Kapellen. De beelden starten op het moment dat de man één van de twee jongens op de grond duwt. Het komt tot een kort gevecht tussen de man en de jongen. De man valt aan, de jongeman verdedigt zich. “Fuck you, klootzak”, roept de jongeman de man na. “Ik krijg u nog hé, maat”, reageert hij.



