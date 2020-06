Man (27) opgepakt na vondst cannabisplantage Toon Verheijen

07 juni 2020

11u46 4

De politiezone Noord heeft een 27-jarige man opgepakt voor het bezit, telen en handelen in cannabis. De speurders voerden vrijdag een huiszoeking uit in de Zinnialaan in Kapellen. Daar stonden zo’n 650 cannabisplanten, lagen verschillende gsm-toestellen, kleding, onderdelen van een droogrek voor cannabis, een weegschaal, cannabisresten en een notitieboekje met gsm-nummers, bedragen en data . Volgens buurtbewoners woonde de verdachte al geruime tijd niet meer in het huis, maar zagen ze zijn neef nog regelmatig passeren. De verdachte beweerde het huis onder te huren en niks van de plantage af te weten. De verdachte is aangehouden door de onderzoeksrechter en verschijnt maandag voor de raadkamer.