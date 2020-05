Mama draagt doorzichtig mondmasker: “Zo kan ik toch met mijn slechthorende dochters communiceren” emz

11 mei 2020

19u28 0 Kapellen Wendy Stoerkel (41) uit Kapellen is erin geslaagd een mondmasker met een doorzichtig gedeelte te vinden voor haar en haar dochter Sayah (7). Op die manier kunnen Wendy, Sayah en de oudere dochter Cyra (14) met elkaar communiceren. Met een standaard mondmasker is dat niet het geval, omdat haar beide dochters slechthorend zijn. “Mijn jongste dochter leest enkel mijn lippen om me te begrijpen”, verduidelijkt Wendy.

Sinds maandag 4 mei is iedereen bij het nemen van het openbaar vervoer verplicht om een mondmasker te dragen. Dat moet de mond en de neus bedekken. Voor slechthorenden en doven kan dat voor een probleem zorgen, wat ook het geval is bij de dochters van Wendy Stoerkel. Terwijl haar oudste dochter 65 procent gehoorverlies heeft, loopt dat bij haar jongste dochter op tot 85 procent.

Omdat de communicatie tussen hen vooral via het lezen van elkanders lippen gebeurt, kan een standaard mondmasker voor moeilijkheden zorgen. “We moeten regelmatig de trein of bus nemen vanuit Kapellen naar het Universitair Ziekenhuis Antwerpen voor controles. Het openbaar vervoer nemen met een mondmasker is niet echt makkelijk, ook al gebeurt een deel van onze communicatie met gebarentaal.”

Transparant mondmasker

Daarom lanceerde Wendy zaterdagmorgen op sociale media een oproep of iemand haar kon helpen met transparante mondmaskers. “Daarop kreeg ik veel respons, wat ik niet had verwacht. Uiteindelijk kon een meisje dat werkt met mensen met een beperking me helpen. Ze kampte op hun werkplek met een soortgelijk probleem. Dankzij haar konden we aan doorzichtige mondmaskers geraken”, besluit Wendy.