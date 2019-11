Lucien en Maria vieren briljanten huwelijksverjaardag Alfons Schryvers

25 november 2019

In Kapellen zijn Lucien Peeters (87) en zijn echtgenote Maria Kloeck (87) ontvangen op het gemeentehuis. Het koppel vierde hun 65ste huwelijksverjaardag. Lucien werd geboren in Kapellen en Maria in buurgemeente Stabroek. Ze leerde elkaar, via een vriendin van Maria, kennen en de vonk sprong over op een feestje in Stabroek. Louis heeft heel zijn leven gewerkt in de petrochemie in de Antwerpse haven en Maria kwam aan de kost al arbeidster. Het koppel kreeg drie kinderen die op hun beurt zorgden voor vijf kleinkinderen. Lucien was een echte sportman. Hij speelde hij voetbal en reed wielerwedstrijden bij de junioren. Fietsen bleef jarenlang zijn hobby met bijna dagelijkse toertjes van om en bij de 80 km. Beiden wonen al 61 jaar in Kapellen maar brengen ook veel tijd door in het tweede verblijf in Wuustwezel. Het recept om lang getrouwd te blijven is volgens Lucien heel simpel. “Elkaar graag zien, verstaan en elkaar geregeld gelijk geven.” Tijdens de ontvangst op het gemeentehuis kreeg het koppel bloemen en een oorkonde vanwege het koningshuis.