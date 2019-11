Louis viert honderdste verjaardag Alfons Schryvers

28 november 2019

19u15 0

In het Woonzorgcentrum Eikendal, aan de Hoogboomsteenweg 288 in Kapellen, is de honderdste verjaardag gevierd van Louis Lizon. Louis werd geboren in Wodecq en verblijft sinds 2016 in het woonzorgcentrum. Hij was twee maal gehuwd en is vader van twee zonen en een dochter. Louis is nog in uitstekende gezondheid. Hij gaat nog elke dag wandelen op het domein weer of geen weer. Daarnaast speelt hij scramble en leest elke dag boeken, en de krant, op zijn e-reader. Naar aanleiding van zijn verjaardag kreeg Louis bezoek van burgemeester Dirk Van Mechelen (Open Vld) en enkele leden van het schepencollege. De burgemeester overhandigde Louis ook een portret van het koningspaar waarna de feesttaart werd aangesneden.