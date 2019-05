Lokale recherche pz Noord deelt weer tik uit aan drugsmilieu: dealer en cannabistelers opgepakt Toon Verheijen

22 mei 2019

11u34 0 Kapellen De lokale recherche van de politiezone Noord heeft voor de derde keer op twee weken tijd een slag toegebracht aan het lokale drugsmilieu. Een twintiger belandde achter de tralies op verdenking van dealen en een koppel vijftigers baatte thuis een cannabisplantage uit. Vorige week werden ook al twee dealers opgepakt.

De speurders van de lokale recherche konden enkele dagen geleden een huiszoeking uitvoeren bij een 27-jarige man uit Kapellen van wie de politie vermoedde dat hij dealde. De huiszoeking gaf de speurders ook gelijk, want in de woning van de verdachten troffen de speurders niet minder dan 156 cannabiszakjes aan. Daarnaast werd ook nog een digitale weegschaal, cash geld en een kweektent met enkele cannabisplanten in beslag genomen. De 27-jarige bewoner werd in de boeien geslagen.

Enkele dagen later kon de politie in Stabroek dan weer een cannabisplantage met 344 planten aantreffen in een bergruimte en in het tuinhuis. Een koppel vijftigers uit Stabroek zelf werd voor de onderzoeksrechter geleid en die heeft de twee onder aanhoudingsmandaat geplaatst.

Vorige kon de politie ook al twee dertigers oppakken. De twee verkochten vanuit hun woning in Deurne, maar ook op straat in Kapellen, Ekeren en Stabroek drugs. Bij een huiszoeking werd toen 453 xtc-tabletten, speed, ketamine en MDMA. Ze troffen eveneens een CO2-pistool, twee bijlen, een jachtmes, en meer dan 1.500 euro cash aangetroffen.