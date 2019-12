Lions Club Antwerpen Moerland kookt voor minderbedeelden Alfons Schryvers

21 december 2019

15u06 0

Onder het motto “Een warme Kerst in Kapellen” bood Lions Club Antwerpen Moerland zo’n 100 minderbedeelden een feestelijk kerstmenu aan. Vorige jaren werd het kerstdiner nog georganiseerd in ’t Bruggeske maar dat is ondertussen afgebroken. Daarom werd uitgeweken naar de nieuwe zaal Lux op het Kapelse Marktplein. Het initiatief werd uitgewerkt samen met het OCMW en het Kapelse gemeentebestuur. De gasten genoten van een kou- en warm kerstbuffet met ondermeer herteragout en een vispasteitje. Het feestmaal werd afgesloten met kerstgebak en koffie. Het was al voor de elfde maal op rij dat rond Kerstmis de leden van Lions Club Antwerpen Moerland de keuken intrekken om een maaltijd in elkaar te steken voor de mensen die het met minder moeten stellen. De Lions Club Antwerpen Moerland telt 35 leden en staat onder het voorzitterschap van Francis Nagels. Gebruikelijk wisselt de club ieder jaar van voorzitter. Jaarlijks houdt de club activiteiten die centjes in het laatje brengen. Die gaan telkens naar verschillende goede doelen. Een van deze goede doelen is ondermeer het jaarlijkse kerstdiner voor de minderbedeelden. Daarnaast ondersteunt de club ook Coda palliatieve zorg in Wuustwezel, Moeders voor Moeders, Meander boerderij en organiseren ze een feestnamiddag voor anders validen.