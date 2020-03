Leerlingen Mater Salvatorisinstituut genomineerd voor beste Antwerpse mini-onderneming met ecologische koffie emz

09 maart 2020

12u15 2 Kapellen De organisatie Vlaamse Jonge Ondernemingen (Vlajo) heeft ‘Cofent’ van leerlingen uit de derde graad van het Mater Salvatorisinstituut in Kapellen genomineerd voor de beste Antwerpse mini-onderneming. Met hun ecologische koffie en bemesting afkomstig van de schil van koffiebonen zullen ze het op woensdag 11 maart opnemen tegen vijf andere mini-ondernemingen uit het Antwerpse.

Op zaterdag 1 februari ging de mini-onderneming ‘Cofent’ op de Vlajo Verkoopdag in de Kapelse Shopping Promenade nog naar huis met de prijs voor de ‘Beste Verkoopstand’. Nu raakt bekend dat de Vlajo-jury uit 140 Antwerpse mini-ondernemingen die van het Mater Salvatorisinstituut selecteerde voor de provinciale finale. Met hun mini-onderneming willen de leerlingen van de Kapelse middelbare school koffie honderd procent ecologisch produceren en verpakken. De koffieliefhebbers krijgen na hun aankoop de reststoffen van de koffieboon gratis mee. Die kunnen immers nog gebruikt worden als meststof. Dat businessidee zullen ze aanstaande woensdag mogen toelichten aan een bedrijfsjury.

Portugal

Het winnend team gaat door naar de Vlaamse finale op woensdag 6 mei in Brussel. De Vlaamse winnaar wordt bekendgemaakt tijdens de Vlajo Awards op zaterdag 9 mei in Walibi. Als dat ‘Cofent’ zou zijn, mogen zij eind juli Vlaanderen vertegenwoordigen op de Europese finale in Portugal.