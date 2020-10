Leerlingen lagere school De Platanen krijgen initiatie over dode hoek in het verkeer emz

05 oktober 2020

12u07 2 Kapellen De leerlingen van de gemeentelijke lagere school De Platanen in Hoogboom (Kapellen) hebben vorige week meer bijgeleerd over het verkeersfenomeen ‘dode hoek’. Om de kinderen praktische inzichten te laten opdoen, kreeg de school bezoek van een vrachtwagen van de Stabroekse bouwfirma Aertssen.

Voor de lagere school De Platanen stond de periode van maandag 28 september tot donderdag 1 oktober in teken van verkeer. Tijdens de verkeersweek kwamen er verschillende thema’s rond ‘veilig verkeer’ aan bod. Het belang daarvan is volgens directrice Hanne Bervoets groot. “Als school zetten we volop in op de fietser in het verkeer. Dergelijke professionele sensibiliseringscampagnes zijn van een grote educatie waarde om je als jonge fietser op een veilige manier in het verkeer te begeven.”

Theorie omzetten in praktijk

Er werd onder meer een initiatie ‘veilig op de weg/dode hoek’ gegeven. Daarvoor sloeg de school de handen in elkaar met de firma Aertssen. Met een filmpje in de klas deden de leerlingen theoretische kennis op over de dode hoek. Daarna werd de theorie omgezet in de praktijk. Op het paradeplein stond een vrachtwagen klaar. Zo konden de kinderen op een zo realistisch mogelijke manier vertrouwd raken met het verkeersverschijnsel van de dode hoek en de gevaren die daarachter schuilgaan.