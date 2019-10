Leerlingen De Platanen verzamelen veertig zakken zwerfvuil Alfons Schryvers

17 oktober 2019

14u43 0

De leerlingen, uit het vierde leerjaar, van gemeentelijke lagere school De Platanen, aan de Bauwinlaan in Kapellen, hebben zich enorm ingezet voor het opruimen van het zwerfvuil in de schoolomgeving. Ook gaven ze, samen met alle andere leerlingen van de school, de wijk Hoogboom een volledige opkuisbeurt. Hiervoor werd de school in groepen verdeeld en ook de kleuterschool deed mee aan de actie. In totaal verzamelden de leerlingen twintig volle huisvuilzakken. Als beloning overhandigden schepen voor duurzaamheid Luc Devriese (N-VA) en milieuschepen Frederic van Haaren (Open Vld) een cheque van 555 euro aan de school. Het meest ingezamelde zwerfvuil viel onder de categorie PMD en restafval. Bedoeling is, in de toekomst, maandelijks de schoolomgeving onder handen te nemen. “De kinderen vonden het leuk om met een knijper te werken zodat ook de kleinste stukjes zwerfvuil werden opgeraapt. De leerlingenraad heeft nu een belangrijke inspraak voor de besteding van de opbrengst” zegt directrice Hanne Bervoets. De leerlingen kregen nog advies mee van de schepenen. “Het is spijtig dat een dergelijke actie moet gebeuren maar als je een volwassenen een papiertje, of iets anders, ziet wegwerpen op straat mag je hem gewoon aanspreken dat dit schadelijk is voor het milieu”.