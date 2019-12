Ledverlichting voor Expo G Alfons Schryvers

18 december 2019

11u19 0 Kapellen Het gemeentebestuur van Kapellen heeft beslist om een aangepaste ledverlichting te plaatsen in het Oud Gemeentehuis aan de Antwerpsesteenweg 2.

De plaatsing van de ledverlichting zal gebeuren in twee fasen. De werken kosten in totaal 20.312 euro. Het gebouw is met Expo G het kloppend hart van cultuurbeleving. Tal van tentoonstellingen vinden er jaarlijks plaats. Expo G bestaat uit een grote tentoonstellingsruimte van 123 m² en twee kleine ruimtes van elk 31 m². Het vroegere gemeentehuis kreeg in 2011 een grondige renovatie. Het buitenzicht en de aanpalende veldwachterswoning bleven behouden, incluis de gevelspreuken Rust Roest, Recht Wijsheid en Arbeid Adelt.