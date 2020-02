Laatstejaarsleerlingen presenteren wetenschapsproefjes op techniekbeurs: “We willen het technisch onderwijs promoten” emz

20 februari 2020

20u28 0 Kapellen De leerlingen uit het zesde leerjaar van basisschool De Putse Knipoog in Putte (Kapellen) hebben afgelopen donderdagnamiddag op de jaarlijkse techniekbeurs wetenschappelijke proefjes voorgesteld. Op die manier wil de school de kinderen kennis laten maken met wetenschap en techniek. “Het presenteren van hun projectje draagt ook bij tot de persoonsontwikkeling en het overwinnen van faalangst”, zegt directeur Marc Sabbe.

De voorbije drie weken hebben de 62 leerlingen uit het zesde leerjaar in duo’s aan hun eigen wetenschappelijk proefje uitgewerkt. “Na de theoretische lessen heeft een fysicus de kinderen inspiratie gegeven. Maar ze mochten ook zelf op zoek gaan naar proefjes op het internet. In de klas gaven ze dan een presentatie, zodat wij konden controleren dat ze de juiste wetenschappelijke uitleg gaven”, zeggen de leerkrachten van het zesde leerjaar. “Met de jaarlijkse techniekbeurs willen wij het technisch onderwijs promoten. Vele mensen geloven nog steeds in het watervalsysteem, waarbij kinderen eerst een ASO-richting proberen te doen. Maar ook het Technisch Secundair Onderwijs biedt sterke richtingen, die voor burgerlijk of technisch ingenieur bijvoorbeeld een zeer goede basis vormen”, beargumenteert Sabbe.

Zuur-base-indicator

Na de voorbereiding was het donderdagnamiddag de tijd dat de leerlingen hun proefjes aan de leerlingen van het vijfde leerjaar, hun ouders en andere geïnteresseerden in de turnzaal te presenteren. Dana (12) en Milla (11) haalden hun inspiratie uit een boek. “Door een cirkel aan regenboogkleuren snel te draaien, creëren we wit licht”, verduidelijken de enthousiaste meisjes. Lore (11) en Siriana (11) gingen aan de slag met rodekool. “Dat is een indicator voor zuren en basen. Als we het sap van de rodekool mengen met afwasmiddel, wordt het water blauw-groen. Met het neutrale water blijft de vloeistof blauw. In combinatie met de azijn, wordt de vloeistof roze. Zo weten we dat afwasmiddel een base is en azijn een zuur”, leggen ze helder uit. Ook de jongens Vic (11) en Yoren (11) werkten een proefje uit met een ballon, een sjaal en papiersnippers. “Door de ballon over de sjaal te wrijven, wordt die negatief. Door de negatieve energie in de ballon springen de positieve elektronen in de snippertjes tegen de ballon naar omhoog om die terug te neutraliseren”, klinkt het. Voor de leerlingen was het alvast een leerrijke namiddag.