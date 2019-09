Kunstplatform Kappa brengt fort Ertbrand tot leven Alfons Schryvers

07 september 2019

14u33 0

Meer dan een jaar geleden werd, door het Kapelse Kunstplatform Kappa, het kunstenevenement Fort E gelanceerd. Een jaar later is alles rond en plaatsten 30 kunstenaars hun werken in, en rond, het fort van Ertbrand aan de Oude Galgenstraat in Putte-Kapellen. De werken zijn er te bekijken tot zondag 22 september

De E van Fort E staat voor ecologie, environment en energie en probeert een artistieke reflectie te zijn over de toekomst van onze aardbol en over hoe wij omgaan met de omgeving, natuur en milieu. Bovendien zoekt Fort E een kunstzinnig antwoord op toekomstige uitdagingen. Dertig kunstenaars exposeren met ondermeer; installaties, beelden, keramisch werk, foto’s, schilder- en tekenwerk. In totaal zijn er meer dan 60 kunstwerken te bekijken. De kunsthappening werd geopend door de Kapelse schepen Frederic van Haaren (Open Vld). “De tentoonstelling stemt tot nadenken hoe wij omgaan met onze planeet en ons aanzetten om er iets aan te doen. Het fort is met zijn donkere en half lichte ruimtes naast de oprukkende natuur een sterk decor voor dit initiatief”. Het project loopt nog tot zondag 22 september telkens op vrijdag, zaterdag en zondag van 11 tot 17 uur. De toegang kost 2 euro en een zaklamp meebrengen is aan te raden. Er zijn ook geleide wandelingen op zaterdag 14 en 21 september om 14.30 uur en zondag 8, 15 en 22 september eveneens om 14.30 uur.