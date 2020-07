Koningin Astridlaan ter hoogte van kruispunt Lobelialaan maand lang onderbroken emz

28 juli 2020

19u57 1 Kapellen De Koningin Astridlaan in Kapellen zal van maandag 3 augustus tot en met maandag 31 augustus ter hoogte van het kruispunt met de Lobelialaan onderbroken zijn. Al het verkeer inclusief fietsers moeten omrijden.

Van midden juni tot midden juli vonden de voorbereidende nutswerken plaats. Nu gaan de eigenlijke werken van start. Om de verkeersveiligheid te verhogen wordt in de Koningin Astridlaan ter hoogte van de bocht met de Lobeliaan een verkeersplateau met fietsoversteekplaats aangelegd. In functie van die werkzaamheden wordt de straat onderbroken voor al het verkeer inclusief fietsers. Gemotoriseerd verkeer moet omrijden via de Hoogboomsteenweg en de Antwerpsesteenweg. Fietsers volgen een aparte omleiding via de Ruyseveltslei en de Oud Bergsebaan.