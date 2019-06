Kindergemeenteraad zet verkeersveiligheid hoog op de agenda Alfons Schryvers

18 juni 2019

10u40 1 Kapellen De Kapelse kindergemeenteraad heeft haar werkingsjaar afgesloten en haar voorstellen overgemaakt aan de gemeenteraad. “Kinderen die nu in het eerste leerjaar zitten, moeten op het einde van jullie legislatuur veilig hun lagere school hebben afgemaakt”, aldus de kindergemeenteraad.

In 2014 startte de jeugddienst een kindergemeenteraad met de vijf lagere scholen van Kapellen; Basisschool Zilverenhoek, Putse Knipoog, Platanen, Klavertje Vier en Irishof. Ondertussen hebben ze samen al heel wat kunnen verwezenlijken. Denk maar aan de speeltuin in Putte-Kapellen.

Ook dit jaar heeft de kindergemeenteraad weer heel wat werk verricht. Zo organiseerden op vraag van de jeugd- en cultuurdienst een bevraging op school. De opdracht was “Waar moeten de verkozenen zeker aan denken om er voor te zorgen dat jullie zes jaar kunnen groeien, amuseren kortom kunnen leven in Kapellen?”. Alle voorstellen werden in een handig boekje gegoten en overhandigd aan de burgemeester en de fractieleiders van de verschillende partijen in de gemeenteraad. Vooraf werd alles gefilterd en onderverdeeld in “Dat zou zeker moeten lukken” en “Geen simpel idee, maar wie weet”.

Opvallendste voorstellen waren; grappige vuilvakken plaatsen die goed opvallen, reflecterende tegels aan de voetpaden en het organiseren van een fluo-fuif om de veiligheid van fietsers onder de aandacht te brengen.