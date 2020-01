Kindergemeenteraad werkt aan nieuwe voorstellen Alfons Schryvers

24 januari 2020

12u39

De Kapelse kindergemeenteraad is druk in de weer om nieuwe voorstellen uit te werken die later op het jaar overgemaakt worden aan de gemeenteraad. Alle ingediende voorstellen worden nadien door het college onderzocht op de haalbaarheid. In 2014 startte de jeugddienst een kindergemeenteraad met de vijf lagere scholen van Kapellen; Basisschool Zilverenhoek, Putse Knipoog, Platanen, Klavertje Vier en Irishof. Ondertussen hebben ze samen al heel wat kunnen verwezenlijken. Denk maar aan de speeltuin in Putte-Kapellen. Ook dit jaar heeft de kindergemeenteraad weer al heel wat werk verricht. Zo organiseerden, op vraag van de jeugd- en cultuurdienst, een bevraging op school. Die resultaten worden nu druk besproken binnen de kindergemeenteraad.