Kerststal in het nieuw Alfons Schryvers

05 december 2019

Traditioneel staat er in de eindejaarsperiode een kerststal in het centrum van Kapellen. Dat is dit jaar niet anders, maar al de rest wel. De kerststal staat niet langer opgesteld op het pleintje, voor de ingang van het winkelcentrum Promenade, maar wordt geïntegreerd in het evenement KapAlpen op het Dorpsplein. De aankleding van de kerststal is ook helemaal nieuw. Bezoekers aan KapAlpen kunnen door de kerststal wandelen om het binnenplein van de ijspiste te bereiken. Links zien ze dan het bekende tafereel Maria, Jozef en kindje Jezus. Wie even tijd wil nemen om het kersttafereel langer te bekijken kan er plaatsnemen op een zitbank.