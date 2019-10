Kermisloop verwacht opnieuw duizenden lopers Alfons Schryvers

02 oktober 2019

13u01 0

Maandag 14 oktober wordt voor de 14de keer de kermisloop Putte-Grens ingericht. De belangstelling voor het initiatief blijft groeien en vooraf inschrijven is de boodschap. Gestart met enkele honderden lopers komen er de laatste jaren enkele duizenden lopers aan de start. Deelnemers hebben de keuze uit een jogging van 5 km met start om 19.15 uur of deelname aan de wedstrijdloop “Kermisloop Putte” van 10 km. Start om 20 uur. Het parcours is een volledig verkeersvrij, verlicht stratenparcours door het centrum van Belgisch & Nederlands Putte. De kermis is geopend en rondom het parcours staan diverse muziekgroepjes om de lopers aan te moedigen. De Kermisloop start met het jeugdlopen om 18.30 uur : 3 t/m 7 jaar (afstand ± 500 meter) Aansluitend 8 t/m 12 jaar (afstand ± 1.200 meter). Hiervoor is geen inschrijving verplicht. Er is een leuke verrassing voor alle deelnemertjes. Voorinschrijven voor de kermisloop kan op twee manieren, waarbij het inschrijfgeld steeds 7 euro per persoon is. De snelste manier is via de online inschrijvings-link http://www.kermisloop.be/inschrijven/ welke tot 9 oktober geopend blijft. Er kan ook ingeschreven worden in groepen van minimum vier deelnemers. Hiervoor kan men het excel-bestand downloaden, invullen en zenden naar info@kermisloop.be. Inschrijven kan ook nog de dag zelf van 10 tot 17 uur of op maandagavond van 17.30 uur aan de start/aankomst in het Hollands Hof en dit tot 15 min voor de start.