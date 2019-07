Kermiskoersen in Kapellen verwelkomen veel nationaliteiten Alfons Schryvers

23 juli 2019

16u16 5 Kapellen Op dinsdag 30 juli vinden naar jaarlijkse gewoonte weer twee kermiskoersen plaats. Dit jaar komen er opvallend veel nationaliteiten aan de start. Bij de dames zijn dertien landen vertegenwoordigd en bij de heren vier. Toeschouwers zien de renners maar liefst dertig maal passeren.

Drie jaar geleden, na het plotse opdoeken van het sportcomiteit Putte-Kapellen, werd de toekomst van de Kapelse kermiskoersen onzeker. Het sportcomiteit zorgde immers niet enkel voor de organisatie van de jaarlijkse Sluitingsprijs Putte-Kapellen maar tekende ook voor het inrichten van de twee kermiskoersen. Er werd in allerijl een nieuw comité opgericht dat zich boog over de kermiskoersen. Dankzij de steun van de wielerwedstrijd Schaal Sels en enkele nieuwe Kapelse vrijwilligers konden de kermiskoersen gered worden. De jongste twee jaar werd de organisatie aangevuld met mensen van de gemeentelijke sportdienst en de dienst evenementen. Bovendien kregen de kermiskoersen met “De Kapelse Sprint” een nieuwe naam. Sinds dit jaar kreeg de gemeente Kapellen een aansluitingsnummer bij de Wielerbond Vlaanderen en kan voortaan zelf wedstrijden inrichten. “We zijn uiterst tevreden dat we een nieuwe start hebben kunnen nemen”, zegt sportschepen Hoen Helsen (Open Vld). “Door een mix van ervaren mensen, en steun van de gemeente, willen we de wielerwedstrijden nu verder uitbouwen. Bedoeling is uit te groeien tot een volwaardig alternatief voor de Nationale Sluitingsprijs waarvan de toekomst onzeker is. Wij willen vooral de dameswedstrijd opkrikken naar een internationaal niveau en daar zijn we dit jaar al in geslaagd.”

Dertien nationaliteiten

Opnieuw staat er een sterk deelnemersveld aan de start. “Bij de heren is het uitkijken naar de strijd tussen Belgische kampioen Rutger Wouters en provinciaal kampioen Joren Segers. Bij de dames zijn maar liefst 13 landen vertegenwoordigd met onder meer 17 Australische deelnemers en enkele serieuze kleppers. De Belgische Kelly Druyts is vooral bekend van het baanwielrennen met onder meer een wereldtitel in de scratch. Met Thalita De Jong staat er ook een gewezen wereldkampioene veldrijden aan de start. Haar landgenote Marieke Van Witzenberg is net als De Jong een ex-winnaar van de Kapelse Sprint en met de Hongaarse Zsofia Szabo rijdt er ook een nationale kampioenentrui mee in het peloton. Kortom de wedstrijd bij de dames kondigt zich aan als een echte titanenstrijd.”

Gesloten omloop

De wielerwedstrijden worden gereden op het afgesloten parcours Hoevensebaan-Albertdreef-Essenhoutstraat. De heren elite en beloften rijden om 17.30 uur hun Grote Prijs Gemeentebestuur en Ereprijs René De Ren. Deze wedstrijd behoort tot het overkoepelend klassement van de Driedaagse van het Noorden (samen met twee wedstrijden in Brasschaat op 3 en 4 augustus). De dames elite trappen zich vanaf 19.15 uur in het zweet tijdens de Grote Prijs Frans Van Lent. Telkens gaat het om 60 km of 30 rondjes van 2 km. Voorafgaande aan de wielerwedstrijden is er nog een trottinettentocht voor jongeren. Toeschouwers van de wielerwedstrijden maken kans om een fiets te winnen. Deelnemen kan door het deelnameformulier uit de laatste ‘Info Kapellen’ in te vullen en te deponeren in de collectebus aan het podium.