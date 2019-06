Kermis start met lasershow Alfons Schryvers

24 juni 2019

11u39 1 Kapellen Kapellen kermis start dit weekend met een lasershow op het Marktplein. Maandag is er een geluidsarm vuurwerk in het gemeentepark.

Door de extreme droogte werd vorig jaar het vuurwerk afgelast en in extremis vervangen door een lasershow. Dat was zo’n succes dat het dit jaar opnieuw van de partij is en ook in de toekomst een blijver zal worden. De lasershow vindt plaats op zaterdag 27 juli en begint om 22 uur op het Marktplein.

Als het zomerse weer het toelaat, is er op maandag 29 juli vanaf 22 uur een geluidsarm vuurwerk in het gemeentepark. De show is volledig gesynchroniseerd op muziek. Met het geluidsarm vuurwerk worden de pijlen iets minder hoog, tot maximum 35 meter, geschoten. Hierdoor is minder buskruit nodig en maakt het vuurwerk minder lawaai. Bovendien gaat het niet uitsluitend om vuurwerk. Er worden ook lasers en vlammenwerpers geïntegreerd in de show. Om het vuurwerk af te steken gebruikt de organisator ook geen stokken of plastic omhulsels maar uitsluitend kartonnen omhulsels die biologisch afbreekbaar zijn en dus niet schadelijk voor het milieu. Voor de start van het vuurwerk is er vanaf 21 uur een optreden van de Koninklijke Liberale Fanfare De XXXIV.