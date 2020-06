Kerkstraat onderbroken door werkzaamheden emz

11 juni 2020

17u49 2 Kapellen De twee nutsmaatschappijen Eurofiber en Pidpa voeren tussen 15 juni en 22 juni werkzaamheden uit in de Kerkstraat. Daardoor zal de straat in twee fases onderbroken worden.

In de eerste fase gebeuren er werken op de Kerkstraat tussen de watertoren en de Oude Kerkstraat. Er is dan geen verkeer mogelijk met uitzondering van voetgangers en fietsers. De omleiding loopt via de Oude Kerkstraat, de Dorpsstraat en de Hoevensebaan. Gedurende de tweede fase schuiven de werken op naar het gedeelte van de Kerkstraat tussen de Oude Kerkstraat en de Dorpsstraat. Ook dan is er geen gemotoriseerd verkeer toegelaten. Fietsers en voetgangers kunnen wel passeren. De omleiding loopt via de Dorpsstraat en de Oude Kerkstraat. Het eenrichtingsverkeer in de Oude Kerkstraat zal in deze fase tijdelijk omgedraaid worden.