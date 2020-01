Keramiste exposeert op ambachtsbeurs ‘Modern Masters’ in München: “Elke kom die ik maak is uniek” emz

10 januari 2020

17u33 0 Kapellen Tussen 11 en 15 maart exposeert kunstenares Margot Thyssen (55) uit Kapellen op ‘Modern Masters’ in München. De keramiste legt zich vooral toe op gegoten porselein uit meerdere lagen: “Door het arbeidsintensieve proces is elk eindproduct uniek”, licht Margot toe.

Keramiste Margot Thyssen is allesbehalve aan haar proefstuk toe. Sinds ze in 2012 voor de eerste keer met haar kunstwerken naar buiten kwam, exposeerde ze al ettelijke keren in Vlaanderen, Nederland, Duitsland, Oostenrijk, China en Japan. De grafisch vormgeefster haalde in 2016 haar master in de keramiek. Ze ontwikkelde voornamelijk een voorliefde voor het zuivere, transparante porselein. Daarbij vertrekt ze meestal vanuit de halve bolvorm: “Vele mensen denken dat ik me inspireer op de Japanse of Chinese kunst. Maar ik doe gewoon mijn eigen ding”, vertelt Margot.

Modern Masters

In maart toont de keramiste een deel van haar werk op de internationaal gerenommeerde ambachtsbeurs ‘Modern Masters’ in de Duitse stad München Daar verzamelen maar liefst 1.000 handwerkers en kunstenaars om hun creaties aan het grote publiek te laten zien. De bijeenkomst kan rekenen op heel wat belangstelling. In 2019 kreeg de expositie zelfs bondskanselier Angela Merkel over de vloer: “Voor de eerste keer werd ik zelfs persoonlijk uitgenodigd, terwijl ik bij dergelijke evenementen meestal mijn kandidatuur moet indienen. Dat is voor mij een grote eer.”

Margot wil uitpakken met haar techniek ‘multi-layer slipcasting’, waarbij het al dan niet gekleurd porselein verschillende malen gegoten wordt. Daardoor ontstaan meerdere lagen. Voorlopig bestaan de kunstwerken van Margot voornamelijk uit drie of zes lagen: “ Het is een techniek die weinig keramisten hanteren. Met een stuk uit zes lagen ben je dan ook zes keer zolang bezig natuurlijk”, legt Margot uit. Haar specialiteit kwam in oktober 2019 zelfs onder de aandacht van een Japanse galerij: “Op een Japans Internationaal keramiekfestival te Sasama heeft de galerij mijn werk ontdekt. Nu staat er een aantal porseleinen stukken uit zes lagen van mijn hand te pronken in Tokio”, glundert de keramiste.

Inktbergen

Ook de ‘Mo Shan’-werken neemt Margot mee naar München. Lange tijd zwoer de kunstenares bij zwart-witte tinten, maar naarmate ze meer ervaring opdeed, begon ze ook te experimenteren met kleurpigmenten: “Op een bepaald moment begon zich een gekleurde tekening te vormen. Het heeft me twee jaar oefening gekost om de techniek van een kleurenvorm tussen twee witte porseleinlagen op punt te stellen”, vertelt ze. Die stukken kregen de naam ‘Mo Shan’: “De werken deden de Chinese vriendin van mijn zoon denken aan de Chinese schilders wanneer ze bergen afbeelden. Vandaar de benaming, die in het Chinees ‘inktbergen’ betekent”, licht Margot toe. Ook die kunststukken zijn in twee Chinese galerijen te bewonderen.

Blijven experimenteren

Haar intensieve bezigheid met porselein heeft haar geen windeieren gelegd: “Het is eigenlijk een uit de hand gelopen hobby. Ik had nooit verwacht dat ik daardoor op zoveel verschillende plaatsen in de wereld zou komen”, lacht de keramiekster. In de toekomst wil ze door te blijven experimenteren met de verschillende giettechnieken vooral genieten van haar kunstenaarschap: “Momenteel werk ik hard aan porselein met achttien lagen”. Dat belooft.