Kasteeldreef krijgt zomereiken Alfons Schryvers

24 juni 2019

12u54 0 Kapellen De Kasteeldreef in Kapellen krijgt binnenkort nieuwe bomen: zomereiken. In het voorjaar werden in Kasteeldreef alle bomen gekapt.

Verschillende bomen waren ziek en anderen vormden een gevaar voor passanten. Als vervanging van de bomen mochten bewoners kiezen uit drie verschillende boomsoorten voor de heraanplanting op de bermen. Na het rooien van bomen op het openbaar domein is het gemeentebestuur immers wettelijk verplicht om nieuwe bomen ter compensatie aan te planten. De bewoners kregen de keuze tussen: gewone esdoorn, winterlinde en zomereik. De 32 adressen in de Kasteeldreef, inclusief de hoekpercelen van zijstraten, werden aangeschreven en de bewoners hadden 10 dagen de tijd om hun voorkeur door te geven. 10 adressen kozen voor de zomereik. Omdat ongeveer 1/3 van de straatbewoners gekozen heeft voor de zomereik, en dat dit ook de voorkeur is van de dienst Publieke Ruimte & Leefmilieu, zal er nu een bestek opgemaakt worden om de bermen in de winterperiode terug te laten beplanten met jonge zomereiken.