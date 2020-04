Kapelsestraat drie dagen onderbroken voor vernieuwing wegdek Ben Conaerts

13 april 2020

11u42 0 Kapellen Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start op woensdag 15 april met onderhoudswerken aan het wegdek van de Kapelsestraat (N11). De werken zullen normaliter slechts drie dagen in beslag nemen.

Het wegdek van de Kapelsestraat is versleten en aan een grondige onderhoudsbeurt toe. Daarom wordt de toplaag asfalt van de rijbaan vernieuwd tussen het kruispunt met de Kalmthoutsesteenweg en het kruispunt met de Bloemenlei. De werken vinden plaats op woensdag 15, donderdag 16 en vrijdag 17 april 2020. De aannemer zorgt ervoor dat maatregelen rond hygiëne en ‘social distancing’ gerespecteerd worden, zodat de werknemers in veilige omstandigheden kunnen werken.

Tijdens de werken is de Kapelsestraat volledig afgesloten ter hoogte van de werfzone. Doorgaand verkeer wordt in beide richtingen omgeleid vanaf het centrum van Kapellen en vanaf het kruispunt van de Ertbrandstraat (N11) met Driehoek/Klinkaardstraat (N111). De omleiding loopt langs Stabroek via de Hoevensebaan/Molenstraat, Hoge Weg/Grote Molenweg en Hoogeind/Driehoek (N111). Het kruispunt van de Kapelsestraat met de Kalmthoutsesteenweg en de Starrenhoflaan blijft steeds open. Aan de fietspaden wordt niet gewerkt, fietsers beschikken dus altijd over doorgang.