Kapelsestraat afgesloten wegens vernieuwing wegdek emz

04 maart 2020

17u08 0 Kapellen Tussen maandag 6 en vrijdag 10 april voert het Agentschap voor Wegen en Verkeer (AWV) onderhoudswerken uit op de Kapelsestraat (N11) in Kapellen. Tussen de kruispunten met de Kalmthoutsesteenweg (N122) en de Bloemenlei wordt het wegdek van de rijbaan vernieuwd. Tijdens de werkzaamheden is de Kapelsestraat in beide richtingen afgesloten. Het verkeer moet omrijden langs Stabroek.

Het wegdek van de Kapelstraat is versleten en aan een grondige onderhoudsbeurt toe. Daarom vernieuwt het AWV het asfalt van de rijbaan tussen het kruispunt met de Kalmthoutsesteenweg en het kruispunt met de Bloemenlei. Om de hinder in de mate van het mogelijke te beperken, gebeuren de werkzaamheden tijdens de eerste week van de paasvakantie. Tijdens de werken is de Kapelsestraat volledig afgesloten ter hoogte van de werfzone. De omleiding gebeurt via Stabroek. Doorgaand verkeer wordt in beide richtingen steeds omgeleid vanaf het centrum van Kapellen en vanaf het kruispunt van de Ertbrandstraat (N11) met Driehoek-Klinkaardstraat (N111). Het kruispunt van de Kapelsestraat met de Kalmthoutsesteenweg en de Starrenhoflaan blijft steeds toegankelijk. De KMO-zone Kapelsestraat-West is dus steeds bereikbaar. Het kruispunt met de Bloemenlei wordt zoveel mogelijk opengehouden, al zal dat af en toe kortstondig afgesloten worden. Fietsers ondervinden geen hinder, omdat aan de fietspaden niet gewerkt wordt.

Lokale bereikbaarheid

Ook de plaatselijke bewoners en handelaars ondervinden hinder in de werfzone. De woningen en handelszaken in de werfzone zijn moeilijk of niet bereikbaar met de wagen. Volgens de huidige planning zal de hinder voor omwonenden het grootst zijn van maandagavond 6 april tot woensdagavond 8 april. In die periode is gemotoriseerd verkeer in de werfzone niet mogelijk wegens het aanbrengen van kleef- en asfaltlagen. De aannemer zal woningen en handelszaken in de werfzone in de mate van het mogelijke zo goed mogelijk bereikbaar proberen te houden. Met de fiets blijven de woningen en handelszaken steeds bereikbaar.

Omdat asfalteringswerken steeds erg gevoelig zijn voor bepaalde weersomstandigheden, is de huidige planning van het AWV onder voorbehoud. Bij regenweer en/of koude temperaturen kan die immers nog wijzigen. De meest actuele informatie kan u terugvinden op de webpagina van het AWV over de vernieuwing van het wegdek van de Kapelsestraat (N11) in Kapellen.