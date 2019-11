Kapelse zussen verkopen kleding om olifanten te redden Annelin Marien

25 november 2019

17u38 0 Kapellen Niet enkel het WWF zet zich in om olifanten van de ondergang te redden: ook de zussen Charlotte en Anneleen Kegels uit Kapellen dragen hun steentje bij. Ze schonken met hun fashion label Very Important Animals al een grote som geld aan de organisatie National Park Rescue, die zich inzet om wildlife in Afrika te redden. De teller staat momenteel op €17.000, maar om nog meer geld in het laatje te brengen, organiseren Charlotte en Anneleen een charity event op donderdag 28 november in Berchem.

De zussen Charlotte en Anneleen Kegels richtten in 2017 hun kledinglabel Very Important Animals op om geld in te zamelen voor de bescherming van wildlife in Afrika. Bij elke verkoop doneert V.I.A geld aan de organisatie National Park Rescue. Het label kon zo de afgelopen twee jaar al meer dan €17.000 doneren. Maar daar blijft het voor de zussen niet bij.

“Met ons charity event hopen we minstens €10 000 te kunnen ophalen, een opbrengst die we rechtstreeks doneren aan National Park Rescue”, zegt Charlotte. “Sinds maart 2018 is deze organisatie actief in het Chizarira National Park in Zimbabwe, een park dat voor 75% was leeg gestroopt. Duizenden olifanten, neushoorns en leeuwen werden er afgeslacht. Sinds de tussenkomst van de organisatie werden al tienduizenden stropersvallen verwijderd, verschillende rangers opgeleid en een ‘anti-poaching’-unit opgericht, verschillende stropers gearresteerd, wegen opnieuw aangelegd in het park, nieuwe accommodaties gebouwd om het toerisme terug aan te wakkeren,… Maar er blijft nog werk aan de winkel: als er aan dit tempo gestroopt blijft worden in Afrika, zijn deze prachtige dieren over een luttele 10 jaar uitgestorven.”

Als er aan dit tempo gestroopt blijft worden in Afrika, zijn olifanten over een luttele 10 jaar uitgestorven. Charlotte Kegels

Donderdagavond kan je in de Uitbreidingstraat 562 in Berchem je hart voor dieren bovenhalen. Tijdens de save wildlife-actie krijg je 20% korting op alle items van Very Important Animals, je kan er proeven van Afrikaanse hapjes en wijnen, en meedingen naar verschillende prijzen tijdens een tombola. Daarnaast komt Dr. Niall McCann, één van de oprichters van National Park Rescue, praten over het belang van conservatie van wildlife. De eerste 50 gasten krijgen daarenboven een goodiebag met verschillende Very Important Animals-items.