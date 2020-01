Kapelse zussen schenken 10 procent verkochte koala-merchandise aan ziekenhuis voor Australische koala’s emz

07 januari 2020

17u33 24 Kapellen Het Kapelse kledingmerk Very Important Animals van zusjes Charlotte en Anneleen Kegels springt in de bres voor de koala’s in Australië. Iets meer dan tien procent van de aankoopprijs van de merchandise met koala-print schenken ze aan het Port Macquarie Koala Hospital in New South Wales: “Op amper twee dagen tijd konden we al 600 euro doneren”, zegt Charlotte.

De verwoestende bosbranden in Australië kostte al 480 miljoen dieren het leven. Voor de koala, de nationale Australische trots, is de natuurramp eveneens desastreus. Dat raakt ook Charlotte Kegels van kledingmerk Very Important Animals: “Mijn hart breekt. Ik heb er al een paar traantjes voor gelaten”, zegt ze. Daarom besloot ze op zoek te gaan naar een manier om toch haar steentje bij te dragen: “Om de dieren te helpen, wil ik vooral de mensen bewust maken van de ernstige problematiek. Ik spoor hen dan ook aan om rechtstreeks te doneren aan erkende hulporganisaties”, licht ze toe.

Voor de meeste Vlamingen is Australië echter een ver-van-hun-bedshow. Toch bedacht Very Important Animals een oplossing om hen op een laagdrempelige manier de Australische hulpacties te laten ondersteunen: “Normaal gezien steunen wij met onze kledinglijn National Park Rescue, een organisatie die vooral dieren in Afrika beschermt. Nu zullen we tijdelijk 5 euro per verkocht t-shirt, telefoonhoesje of muts en 10 euro per verkochte trui met een koala-opdruk doneren aan het Port Macquarie Koala Hospital. En dat concept werkt, want we krijgen massaal veel bestellingen binnen”, zegt Charlotte.

Koala Ark

Die financiële hulp is meer dan welkom. De toestand in deelstaat New South Wales met Sydney als hoofdstad is erbarmelijk. Daar alleen al kwamen minstens 8.500 koala’s om het leven. Enorme eucalyptusbossen werden vernield, waardoor ook de overlevende koala’s hun habitat kwijt zijn. : “Het Port Macquarie Koala Hospital installeert daar drinkbakken met water die zich automatisch vullen. Ze gaan in de bosbranden op zoek naar nog levende koala’s en hebben er al minstens 31 kunnen redden. Verder zijn ze momenteel bezig met het project Koala Ark, waar ze de geredde exemplaren tijdelijk kunnen opvangen in een natuurlijke omgeving terwijl ze op zoek gaan naar nieuw geschikt habitat”, besluit Charlotte.

Meer informatie over Very Important Animals: www.veryimportantanimals.com.

Meer informatie over Port Macquarie Koala Hospital: www.koalahospital.org.au.