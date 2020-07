Kapelse speelpleinen starten op 6 juli Alfons Schryvers

02 juli 2020

11u56 0 Kapellen De gemeente Kapellen organiseert deze zomer speelpleinen in het Irishof, Atheneum Kapellen en BKO Park. Het team van de jeugddienst en de monitoren hebben ervoor gezorgd dat alles veilig, hygiënisch en coronaproof kan verlopen.

Er zal gewerkt worden met 3 bubbels van maximum 50 personen: kinderen en begeleiders inbegrepen. Deze bubbels komen niet met elkaar in contact. Er zijn 2 bubbels voor 6 tot 12-jarigen: de stokstaartjes en de flamingo’s. Er komt dit jaar een aparte bubbel voor 12+ers met eigen locatie. De 12+ers spenderen hun zomer in BKO Park.

Voor alle leeftijden en voor alle periodes zijn nog plaatsen beschikbaar. Inschrijven doe je per week voor 30 euro via de webwinkel op www.kapellen.be. De speelpleinen starten op maandag 6 juli en eindigen op 21 augustus. De speelpleinen voor 12+ers starten op 13 juli en eindigen op 7 augustus. Info: bellen op 03/660.67.50 of mailen naar jeugd@kapellen.be.